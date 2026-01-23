Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen (21.01.2026, 07:13 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Spielhalle. Zwei bislang Unbekannte erschienen in einer Spielhalle an der Winklerstraße. Sie forderten eine 49-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Dabei blendeten sie die Frau mit einer Taschenlampe. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Straftäter in Richtung Heckinghauser Straße. Die Täter werden als circa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trugen beide weiße Schuhe sowie schwarze Kleidung. Einer der Täter hatte schwarze, lockige Haare. Beide sprachen gebrochenes Deutsch. Einer trug bei Tatausübung eine orangefarbene Warnweste. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

