PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen (21.01.2026, 07:13 Uhr) kam es in 
Barmen zu einem Raub auf eine Spielhalle.

Zwei bislang Unbekannte erschienen in einer Spielhalle an der 
Winklerstraße. Sie forderten eine 49-jährige Mitarbeiterin unter 
Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Dabei blendeten sie 
die Frau mit einer Taschenlampe. Mit dem erbeuteten Bargeld 
flüchteten die Straftäter in Richtung Heckinghauser Straße.

Die Täter werden als circa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Zur 
Tatzeit trugen beide weiße Schuhe sowie schwarze Kleidung. Einer der 
Täter hatte schwarze, lockige Haare. Beide sprachen gebrochenes 
Deutsch. Einer trug bei Tatausübung eine orangefarbene Warnweste.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:22

    POL-W: W/RS/SG Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (22.01.2026) nahm die Polizei im Bergischen Städtedreieck neun Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - In der Nacht vom 21.01.2026 zum 22.01.2026 drangen Einbrecher gewaltsam in eine Schule an der Rottsieper Höhe ein. Sie entleerten einen Feuerlöscher und stahlen Bargeld. Ebenfalls in Cronenberg-Mitte brachen bislang Unbekannte eine Kindertagesstätte auf. Sie entkamen unerkannt, ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:20

    POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (22.01.2026, gegen 20:15 Uhr), kam es auf der Düsseldorfer Straße zu einem Alleinunfall eines 59-jährigen Smartfahrerin. Die Wuppertalerin fuhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Otto-Hausmann-Ring. In Höhe der Krummacher Straße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Blumenkübel und einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren