Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.01.2026, gegen 20:15 Uhr), kam es auf der 
Düsseldorfer Straße zu einem Alleinunfall eines 59-jährigen 
Smartfahrerin.

Die Wuppertalerin fuhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung 
Otto-Hausmann-Ring. In Höhe der Krummacher Straße kam sie aus bislang
ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte 
der Pkw mit einem Blumenkübel und einen Bushaltestellenschild. In der
Folge drehte sich der Smart auf die Beifahrerseite. Die 
Fahrzeugführerin und die Beifahrerin (77) erlitten bei dem Unfall 
schwere Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte zur stationären Behandlung in 
Krankenhäuser.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es 
entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei temporär den 
Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

