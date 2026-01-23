Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.01.2026, gegen 20:15 Uhr), kam es auf der Düsseldorfer Straße zu einem Alleinunfall eines 59-jährigen Smartfahrerin. Die Wuppertalerin fuhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Otto-Hausmann-Ring. In Höhe der Krummacher Straße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Blumenkübel und einen Bushaltestellenschild. In der Folge drehte sich der Smart auf die Beifahrerseite. Die Fahrzeugführerin und die Beifahrerin (77) erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei temporär den Verkehr.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell