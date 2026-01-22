POL-W: SG Geparkte Fahrzeuge in Solingen beschädigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen
Wuppertal (ots)
Gestern Abend (21.01.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Vielzahl geparkter Fahrzeuge in Gräfrath. Vermutlich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:15 Uhr wurden die an der Zwinglistraße geparkten Fahrzeuge mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Der Täter konnte sich unerkannt entfernen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell