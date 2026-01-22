PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Geparkte Fahrzeuge in Solingen beschädigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (21.01.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter 
eine Vielzahl geparkter Fahrzeuge in Gräfrath.

Vermutlich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:15 Uhr wurden die an der 
Zwinglistraße geparkten Fahrzeuge mit einem nicht bekannten 
Gegenstand zerkratzt.

Der Täter konnte sich unerkannt entfernen.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte mehrere Tausend Euro 
betragen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Das könnte Sie auch interessieren