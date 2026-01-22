PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Autofahrer flüchtet - Haftbefehl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (21.01.2026, 15:30 Uhr) nahmen Polizisten in Remscheid einen 
Mann (27) fest, der zuvor versucht hatte zu flüchten.

Eine Hinweisgeberin meldete beim Notruf der Polizei eine männliche 
Person, die in der Elberfelder Straße zunächst gegen ihr Fahrzeug 
gefahren sei und in der Folge geflüchtet sei. Im Zuge der 
anschließenden Fahndung konnte der verdächtige Opel Zafira auf der 
Elberfelder Straße festgestellt werden. Als der Fahrzeugführer die 
Polizisten erblickte, parkte er und versuchte zu Fuß wegzulaufen. 

Auf der Stuttgarter Straße konnten die Beamten ihn festhalten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem führte er eine größere Menge 
Falschgeld mit sich. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige 
Ermittlungsrichter die Durchsuchung des Fahrzeugs an, um 
gegebenenfalls weiteres Beweismaterial zu sichern.

Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen den 27-Jährigen ein 
Haftbefehl vorlag.

Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt 
gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Staatsanwältin
Angelina Engel
0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

