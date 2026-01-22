Polizei Wuppertal

POL-W: RS Autofahrer flüchtet - Haftbefehl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (21.01.2026, 15:30 Uhr) nahmen Polizisten in Remscheid einen Mann (27) fest, der zuvor versucht hatte zu flüchten. Eine Hinweisgeberin meldete beim Notruf der Polizei eine männliche Person, die in der Elberfelder Straße zunächst gegen ihr Fahrzeug gefahren sei und in der Folge geflüchtet sei. Im Zuge der anschließenden Fahndung konnte der verdächtige Opel Zafira auf der Elberfelder Straße festgestellt werden. Als der Fahrzeugführer die Polizisten erblickte, parkte er und versuchte zu Fuß wegzulaufen. Auf der Stuttgarter Straße konnten die Beamten ihn festhalten. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem führte er eine größere Menge Falschgeld mit sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Ermittlungsrichter die Durchsuchung des Fahrzeugs an, um gegebenenfalls weiteres Beweismaterial zu sichern. Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

