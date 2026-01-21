PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Kriminalpolizei sucht mit Bild nach einem Dieb

Wuppertal (ots)

Nachdem einer Seniorin ihre Debitkarte gestohlen wurde, sucht die 
Polizei mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen.

Die Tat ereignete sich bereits am 22.08.2024, gegen 18:20 Uhr, in der
Ludwigstraße in Remscheid. Der Dieb hob in der Folge mehrere Tausend 
Euro an unterschiedlichen Geldautomaten ab. Zudem bezahlte er mit der
Debitkarte in Geschäften.

Mit einem richterlichen Beschluss sucht die Polizei nun mit einer 
Aufnahme nach dem Tatverdächtigen. Das Bild ist unter folgendem Link 
im Fahndungsportal der Polizei NRW einzusehen:

https://polizei.nrw/fahndung/188974

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu 
der abgebildeten Person geben können, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

