Polizei Wuppertal

POL-W: RS Kriminalpolizei sucht mit Bild nach einem Dieb

Wuppertal (ots)

Nachdem einer Seniorin ihre Debitkarte gestohlen wurde, sucht die Polizei mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen. Die Tat ereignete sich bereits am 22.08.2024, gegen 18:20 Uhr, in der Ludwigstraße in Remscheid. Der Dieb hob in der Folge mehrere Tausend Euro an unterschiedlichen Geldautomaten ab. Zudem bezahlte er mit der Debitkarte in Geschäften. Mit einem richterlichen Beschluss sucht die Polizei nun mit einer Aufnahme nach dem Tatverdächtigen. Das Bild ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW einzusehen: https://polizei.nrw/fahndung/188974 Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der abgebildeten Person geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

