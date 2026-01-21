PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verdächtige Feststellungen bei Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

In der Schlagbaumer Straße kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen 
einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 21.01.2026, kurz nach 01:00 
Uhr, einen schwarzen Ford Transit.

Im Transporter befanden sich neben dem Fahrer (24) und dem Beifahrer 
(26) noch drei Mitfahrer (24, 23 und 22), die sich im Laderaum des 
Transit befanden. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen 
Baseballschläger, der im oberen Bereich mit Schrauben versehen ist, 
Reizgasspray sowie diverse Einbruchwerkzeuge. Des Weiteren wurden bei
der Durchsuchung des Fahrzeugs Luxusuhren und Cannabis in geringer 
Menge aufgefunden. Es besteht der Verdacht des bandenmäßigen 
Diebstahls.

Zudem bestand ein offener Haftbefehl gegen den 22-Jährigen Mitfahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 16:44

    POL-W: RS Opel kommt von der Straße ab

    Wuppertal (ots) - Am 20.01.2026, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße zu einem Alleinunfall. Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa auf der Remscheider Straße in Richtung Haddenbacher Straße, als er im Bereich Singerberger Hammer, aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte das Fahrzeug rechts in die Leitplanke und kam an einem Betonfundament ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:19

    POL-W: SG Brand in leerstehender Fabrik

    Wuppertal (ots) - Am Montagabend (19.01.2026, gegen 21:00 Uhr), brannte es in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Saarstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches fest. Nach Beendigung der Löscharbeiten ermittelten die Beamten im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte brennender Unrat für die Rauchentwicklung ursächlich gewesen sein. Es entstand ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:17

    POL-W: W E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (19.01.2026, 16:00 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte an der Morianstraße Verkehrsteilnehmer. Dabei sollte auch der Fahrer (22) eines E-Scooters angehalten werden. Als ihm deutliche Anhaltezeichen gegeben wurden, scherte der junge Mann aus und versuchte mutmaßlich, sich der Kontrolle zu entziehen. Mehrere Beamte konnten ihn nach kurzer Verfolgung zu Fuß stoppen. In der Folge leistete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren