POL-W: SG Verdächtige Feststellungen bei Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

In der Schlagbaumer Straße kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 21.01.2026, kurz nach 01:00 Uhr, einen schwarzen Ford Transit. Im Transporter befanden sich neben dem Fahrer (24) und dem Beifahrer (26) noch drei Mitfahrer (24, 23 und 22), die sich im Laderaum des Transit befanden. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Baseballschläger, der im oberen Bereich mit Schrauben versehen ist, Reizgasspray sowie diverse Einbruchwerkzeuge. Des Weiteren wurden bei der Durchsuchung des Fahrzeugs Luxusuhren und Cannabis in geringer Menge aufgefunden. Es besteht der Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls. Zudem bestand ein offener Haftbefehl gegen den 22-Jährigen Mitfahrer.

