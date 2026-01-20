Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (19.01.2026, 16:00 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte an der Morianstraße Verkehrsteilnehmer. Dabei sollte auch der Fahrer (22) eines E-Scooters angehalten werden. Als ihm deutliche Anhaltezeichen gegeben wurden, scherte der junge Mann aus und versuchte mutmaßlich, sich der Kontrolle zu entziehen. Mehrere Beamte konnten ihn nach kurzer Verfolgung zu Fuß stoppen. In der Folge leistete er Widerstand. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 22-Jährige sein Fahrzeug vermutlich unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell