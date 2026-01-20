Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Katernberger Straße

Wuppertal (ots)

Am 19.01.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Katernberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 22-jährige Frau fuhr in einem Mini auf der Katernberger Straße und wollte nach links in die Moltkestraße abbiegen, nachdem sie zuvor am Straßenrand gehalten hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit der Yamaha DT eines 17-Jährigen, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und den Mini links überholen wollte. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden liegt bei circa 17.000 Euro.

