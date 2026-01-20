PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Katernberger Straße

Wuppertal (ots)

Am 19.01.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Katernberger Straße zu
einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Eine 22-jährige Frau fuhr in einem Mini auf der Katernberger Straße 
und wollte nach links in die Moltkestraße abbiegen, nachdem sie zuvor
am Straßenrand gehalten hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es 
daraufhin zum Zusammenstoß mit der Yamaha DT eines 17-Jährigen, der 
in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und den Mini links überholen 
wollte. 

Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen, die 
stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Der Sachschaden liegt bei circa 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

