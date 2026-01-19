POL-W: W Verkehrsunfall in Heckinghausen - Eine Person leicht verletzt
Wuppertal (ots)
Am 16.01.2026, um 13:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Heckinghauser Straße und der Rankestraße. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Smart die Heckinghauser Straße in Fahrtrichtung Bockmühle, als unvermittelt eine 41-Jährige mit ihrem Seat Ibiza aus der Rankestraße in die Heckinghauser Straße einbog. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 57-jährige Beifahrerin des Smart erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.
