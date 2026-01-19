PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Heckinghausen - Eine Person leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Am 16.01.2026, um 13:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im 
Einmündungsbereich der Heckinghauser Straße und der Rankestraße. 

Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Smart die Heckinghauser Straße in 
Fahrtrichtung Bockmühle, als unvermittelt eine 41-Jährige mit ihrem 
Seat Ibiza aus der Rankestraße in die Heckinghauser Straße einbog. Es
kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 57-jährige Beifahrerin des Smart erlitt leichte Verletzungen. 

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

