Polizei Wuppertal

POL-W: W Zusammenstoß mit E-Scooter im Kreisverkehr

Wuppertal (ots)

Am 19.01.2026, gegen 05:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im 
Kreisverkehr an der Kreuzung Gennebrecker Straße, Barmer Straße sowie
den Straßen Einern und Mollenkotten.

Eine 57-jährige Frau fuhr mit ihrem Kia Picanto auf der Straße 
Mollenkotten in Richtung der Straße Einern. Als sie in den 
Kreisverkehr einfuhr, stieß sie mit dem E-Scooter eines 37-jährigen 
Mannes zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt leichte 
Verletzungen.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance  
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so  
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
 Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

