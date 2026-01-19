POL-W: RS Folgemeldung: Transporter fährt gegen Laterne - 80-Jährige verstorben
Wuppertal (ots)
Mit Bezug auf die Pressemitteilung "POL-W: RS Transporter fährt gegen Laterne" (15.01.2026 - 13:00 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6197073) müssen wir vermelden, dass die 80-jährige Frau, die im Rahmen des Unfalls schwer verletzt wurde, am Abend des 16.01.2025 im Krankenhaus verstorben ist. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zu den Abläufen des Unfalls dauern an.
