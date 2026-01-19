PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trunkenheitsfahrt nach Auseinandersetzung

Wuppertal (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden (18.01.2026, 02:00 Uhr) kam es in Solingen zu einer Auseinandersetzung, die in zwei Trunkenheitsfahrten mündete.

Ein 21-Jähriger, der sich zuvor in einer Gaststätte in Solingen Wald aufgehalten hatte, stieg in Begleitung eines 18-Jährigen in einen SUV und wendete das Fahrzeug. Nachdem beide Männer das Fahrzeug wieder verließen, kam es zu einer Auseinandersetzung mit weiteren Gästen. Dabei kam es mutmaßlich zu einem Handgemenge. In der Folge setzte sich der 18-Jährige an das Steuer des Fahrzeugs und entfernte sich gemeinsam mit dem 21-Jährigen - diesmal als Beifahrer.

Im Zuge der ersten Ermittlungen, konnten beide Männer an ihren jeweiligen Wohnanschriften angetroffen werden. Sie mussten aufgrund des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss in der Wache Solingen eine Blutprobe und ihre Führerscheine abgeben. Der 21-Jährige leistete dabei Widerstand.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

