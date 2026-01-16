Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme von mutmaßlichen Drogendealern - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 15.01.2026, gegen 02:30 Uhr, nahmen Polizeibeamte zwei Männer (27 und 38) auf der Raststätte Ohligser Heide an der BAB 3 fest. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen vorgeworfen.

Zuvor meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Audi Q5 auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln Schlangenlinien fahren würde. Der Pkw wurde durch einen Streifenwagen angetroffen und auf der Raststätte Ohligser Heide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 27-jährigen Fahrer hatten die Beamten den Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führt. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten Bargeld in szenetypischer Stückelung. Im weiteren Verlauf wurden sowohl der Audi als auch der Beifahrer durchsucht. Im Fahrzeug konnten Drogen (circa 390 gr. sogenannter Haschisch-Platten sowie Bubbles mit Kokain), Waffen (Karambit-Messer und Schlagring) und drei Mobiltelefone aufgefunden werden.

Die beiden marokkanischen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Den Pkw stellten die Beamten sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnräume der Tatverdächtigen in Leverkusen angeregt. Der zuständige Richter am Amtsgericht erließ diese mündlich.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 27-Jährigen weitere Betäubungsmittel (Haschisch). Zudem konnten zwei PTB-Waffen und zwei Schlagringe mit integrierter Elektroschockfunktion aufgefunden werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die beiden Tatverdächtigen heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

