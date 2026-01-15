PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Lancia gerät in den Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee
zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Ein 31-jähriger Mann fuhr mit seinem Lancia Musa auf der 
Friedrich-Engels-Allee in Richtung Loher Straße, als er im Bereich 
der Heinz-Klunker-Straße aus bislang ungeklärter Ursache die 
Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr fuhr. 
Dort stieß er zunächst mit dem VW Tiguan eines 45-Jährigen und danach
mit dem VW Jetta einer 84-Jährigen zusammen, die in entgegengesetzter
Richtung unterwegs waren.

Die drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und durch 
Rettungskräfte versorgt. 

Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. 

Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu 
Verkehrsbehinderungen.

