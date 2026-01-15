Polizei Wuppertal

POL-W: W Lancia gerät in den Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit seinem Lancia Musa auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Loher Straße, als er im Bereich der Heinz-Klunker-Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr fuhr. Dort stieß er zunächst mit dem VW Tiguan eines 45-Jährigen und danach mit dem VW Jetta einer 84-Jährigen zusammen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Die drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

