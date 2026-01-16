Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Wuppertal (ots)

Zwischen dem 21.12.25 und 15.01.26 brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Anilinstraße in Wuppertal-Elberfeld ein.

Im besagten Tatzeitraum verschafften sich Einbrecher vermutlich Zutritt über ein gewaltsam geöffnetes Fenster der Wohnung des Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Unterhaltungselektronik und Tabakwaren. Sie flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

