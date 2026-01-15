PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Elberfeld - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 05:40 Uhr, kam es auf der Blankstraße zu einem 
versuchten Raubdelikt.

Ein 56-jähriger Mann war auf dem Weg zu seinem geparkten Auto, als er
von zwei Unbekannten sowohl mit Reizgas, als auch mit Fäusten 
angegangen wurde, während die Angreifer versuchten seine Tasche an 
sich zu bringen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Eine 
Zeugin schrie um Hilfe, woraufhin die Täter die Flucht in Richtung 
Ronsdorfer Straße antraten - ohne Beute.

Der 56-Jährige wurde rettungsdienstlich versorgt.
 
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

