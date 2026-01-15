Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Elberfeld - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 14.01.2026, gegen 05:40 Uhr, kam es auf der Blankstraße zu einem versuchten Raubdelikt. Ein 56-jähriger Mann war auf dem Weg zu seinem geparkten Auto, als er von zwei Unbekannten sowohl mit Reizgas, als auch mit Fäusten angegangen wurde, während die Angreifer versuchten seine Tasche an sich zu bringen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Eine Zeugin schrie um Hilfe, woraufhin die Täter die Flucht in Richtung Ronsdorfer Straße antraten - ohne Beute. Der 56-Jährige wurde rettungsdienstlich versorgt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

