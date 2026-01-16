Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Ingewahrsamnahmen nach Streit und Widerstand

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Abend (15.01.26) nahm die Polizei zwei Personen in Gewahrsam, die sich zunächst untereinander stritten und sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen widersetzten.

Gegen 22:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Grünewalder Straße eine streitende dreiköpfige Personengruppe auf. Nachdem die Personen kontrolliert worden waren, erhielten sie durch die einschreitenden Kollegen einen Platzverweis. Ein 41-jähriger deutsch-polnischer Staatsangehöriger kam dieser Weisung nicht nach und sollte daher in Gewahrsam genommen werden. Hierbei sperrte er sich massiv körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein 35-jähriger Deutscher, welcher ebenfalls der dreiköpfigen Gruppe angehörte und zunächst dem Platzverweis gefolgt war, kehrte zurück, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten und musste in der Folge ebenfalls in Gewahrsam genommen werden.

Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Alle beteiligten Polizistinnen und Polizisten blieben unverletzt.

