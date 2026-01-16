PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Ingewahrsamnahmen nach Streit und Widerstand

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Abend (15.01.26) nahm die Polizei zwei Personen in Gewahrsam, die sich zunächst untereinander stritten und sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen widersetzten.

Gegen 22:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Grünewalder Straße eine streitende dreiköpfige Personengruppe auf. Nachdem die Personen kontrolliert worden waren, erhielten sie durch die einschreitenden Kollegen einen Platzverweis. Ein 41-jähriger deutsch-polnischer Staatsangehöriger kam dieser Weisung nicht nach und sollte daher in Gewahrsam genommen werden. Hierbei sperrte er sich massiv körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein 35-jähriger Deutscher, welcher ebenfalls der dreiköpfigen Gruppe angehörte und zunächst dem Platzverweis gefolgt war, kehrte zurück, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten und musste in der Folge ebenfalls in Gewahrsam genommen werden.

Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Alle beteiligten Polizistinnen und Polizisten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 16.01.2026 – 11:15

    POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

    Wuppertal (ots) - Zwischen dem 21.12.25 und 15.01.26 brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Anilinstraße in Wuppertal-Elberfeld ein. Im besagten Tatzeitraum verschafften sich Einbrecher vermutlich Zutritt über ein gewaltsam geöffnetes Fenster der Wohnung des Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Unterhaltungselektronik und Tabakwaren. Sie flüchteten damit in unbekannte ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:48

    POL-W: W Versuchter Raub in Elberfeld - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 14.01.2026, gegen 05:40 Uhr, kam es auf der Blankstraße zu einem versuchten Raubdelikt. Ein 56-jähriger Mann war auf dem Weg zu seinem geparkten Auto, als er von zwei Unbekannten sowohl mit Reizgas, als auch mit Fäusten angegangen wurde, während die Angreifer versuchten seine Tasche an sich zu bringen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Eine Zeugin schrie um Hilfe, woraufhin die Täter ...

    mehr
