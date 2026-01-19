PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG/ME Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 16.01.2026 nahmen Polizeibeamte zwei Männer (53 und 66) auf der 
Straße Hardt in Langenfeld (in der Nähe zur Autobahnauffahrt zur BAB 
3) fest. Ihnen wird der Einbruch in zwei Wohnungen vorgeworfen.

Am Freitag, gegen 15:55 Uhr, verschafften sich zwei Männer durch 
Aufhebeln des Wohnzimmerfensters gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in
einem Mehrfamilienhaus an der Bonner Straße. In der Wohnung 
durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend 
begaben sich die Täter in den Hausflur. Dort wurden sie von der 
82-jährigen Geschädigten aufgeschreckt und flüchteten. Zeugen 
beobachten wie Beide in ein Fahrzeug stiegen und flüchteten. Die 
Täter entwendeten Bargeld und Schmuck.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte das flüchtige Fahrzeug in
Langenfeld an. In dem Fahrzeug befanden sich der 66-jährige 
kroatisch-niederländische Staatsangehörige und der 53-jährige Kroate.
Bei der Durchsuchung konnten diverse Schmuckgegenstände und 
Parfümflaschen aufgefunden und als Beweismittel beschlagnahmt werden.
Zudem stellten die Einsatzkräfte einen Rucksack sicher, in dem sich 
mutmaßliches Einbruchswerkzeug (Schraubendreher und Brecheisen) 
befand.

Ermittlungen ergaben, dass zudem zuvor in eine Wohnung eines 
Mehrfamilienhauses in der Landstraße in Haan eingebrochen wurde. 
Hierbei entwendeten die Tatverdächtigen mindestens zwei 
Parfümflaschen. Jene fanden die Beamten bei der Durchsuchung auf und 
konnte durch die Geschädigte wiedererkannt werden.

Die einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen nahmen die Beamten 
vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die 
beiden Tatverdächtigen am Samstag (17.01.2026) dem Haftrichter 
vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen die beiden 
anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

