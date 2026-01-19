Polizei Wuppertal

POL-W: SG/ME Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 16.01.2026 nahmen Polizeibeamte zwei Männer (53 und 66) auf der Straße Hardt in Langenfeld (in der Nähe zur Autobahnauffahrt zur BAB 3) fest. Ihnen wird der Einbruch in zwei Wohnungen vorgeworfen. Am Freitag, gegen 15:55 Uhr, verschafften sich zwei Männer durch Aufhebeln des Wohnzimmerfensters gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bonner Straße. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend begaben sich die Täter in den Hausflur. Dort wurden sie von der 82-jährigen Geschädigten aufgeschreckt und flüchteten. Zeugen beobachten wie Beide in ein Fahrzeug stiegen und flüchteten. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte das flüchtige Fahrzeug in Langenfeld an. In dem Fahrzeug befanden sich der 66-jährige kroatisch-niederländische Staatsangehörige und der 53-jährige Kroate. Bei der Durchsuchung konnten diverse Schmuckgegenstände und Parfümflaschen aufgefunden und als Beweismittel beschlagnahmt werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte einen Rucksack sicher, in dem sich mutmaßliches Einbruchswerkzeug (Schraubendreher und Brecheisen) befand. Ermittlungen ergaben, dass zudem zuvor in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Landstraße in Haan eingebrochen wurde. Hierbei entwendeten die Tatverdächtigen mindestens zwei Parfümflaschen. Jene fanden die Beamten bei der Durchsuchung auf und konnte durch die Geschädigte wiedererkannt werden. Die einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen am Samstag (17.01.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen die beiden anordnete.

