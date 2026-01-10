Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten bei Schneefall

Mönchengladbach-BAB A61, 10.01.2026, 00:41 Uhr, zwischen AS Rheydt und AS Holt (ots)

In der Nacht wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach ein Alleinunfall eines PKW auf der Bundesautobahn A61 Fahrtrichtung Venlo kurz vor der Anschlussstelle Holt gemeldet.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. Ein PKW stand quer auf der Fahrbahn, nachdem dieser zuvor rechts in die angrenzende Böschung geraten war. Beide Insassen hatten das Fahrzeug bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen.

Ein alarmierter Notarzt untersuchte beide Personen medizinisch. Diese wurden im Anschluss zur weiteren Behandlung mit zwei Rettungswagen in zwei Mönchengladbacher Krankenhäuser transportiert. Durch die Feuerwehr wurde nach Rücksprache mit der Polizei der PKW auf den Seitenstreifen geschoben und die Fahrbahn gereinigt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen mit Hauptbrandmeister Markus Launer (Zugführer in Ausbildung)

