FW-MG: Verkehrsunfall mit anschließender Reanimation

Mönchengladbach-Gladbach, 06.01.2026, 08:02 Uhr, Bismarckplatz (ots)

Im Kreuzungsbereich Bismarckplatz ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge und zwei Personen beteiligt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Die zweite Person musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Fahrzeug stark deformiert am Bahndamm auf der Rathenau Straße. Der Fahrer saß nicht eingeklemmt aber leblos im Fahrzeug. Er wurde durch die Einsatzkräfte sofort aus dem Fahrzeug gezogen und dort wiederbelebt. Die Wiederbelebung wurde anschließend im Rettungswagen weitergeführt und der Patient dort notfallmäßig versorgt. Sein Transport in ein Notfallkrankenhaus erfolgte anschließend unter laufender Reanimation. Das zweite Fahrzeug stand leicht beschädigt auf der gegenüberliegenden Seite. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie war leicht verletzt, wurde versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Hinsichtlich der Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Einsatzes kam es zu starken Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Gerätewagen Rettungsdienst der FRW II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

