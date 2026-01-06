FW-MG: nächtlicher Garagenbrand

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Gladbach, 06.01.2026, 03:00 Uhr, Rheydter Straße (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Nacht zu einem Brand in einer Garage an der Rheydter Straße. Diese befand sich rückseitig ins Gebäude integriert. Anrufer hatten Knallgeräusche und Rauch gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte drang Rauch aus dem geschlossenen Garagentor. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Garage und löschte den Brand mit einem C-Rohr. Die Knallgeräusche wurden vermutlich durch berstende Lackierspraydosen verursacht. Leichter Rauch drang in den Keller und in eine Wohnung ein. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Wohnungen, deren Bewohner sich bereits auf die Straße begeben hatten. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde der Rauch aus dem Haus entfernt. Verletzte gab es keine. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

