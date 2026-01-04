Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall in Autobahntangente - Pkw überschlägt sich

Mönchengladbach-BAB A46, 04.01.2026, 06:44 Uhr, Tangente auf die BAB A44 FR Köln (ots)

Am Morgen wurde der Feuerwehr ein Verkehrsunfall in der Autobahntangente von der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf die A44 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben und blieb dort auf dem Dach liegen.

Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Werkfeuerwehrmann, der sich auf dem Weg zum Dienst befand, befreite die Fahrerin aus dem verunfallten Fahrzeug und leitete vorbildlich Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Um sie vor den Witterungseinflüssen zu schützen, setzte er die Fahrerin in sein Fahrzeug.

Die Feuerwehr unterstützte die Autobahnpolizei bei der Absicherung der Einsatzstelle und unterstützte den Rettungsdienst bei der notfallmedizinischen Versorgung der Fahrerin. Diese wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt aus Erkelenz sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

