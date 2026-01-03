Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in der Nacht - Bewohner unverletzt

Mönchengladbach-Holt, 03.01.2026, 00:18 Uhr, Hehnerholt (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand alarmiert. Beim Kochen entzündete sich schlagartig Speiseöl, wodurch auch Teile des Mobiliars in Brand gerieten. Die Bewohner leiteten erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher ein und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Wohnung verraucht. Sechs Bewohner wurden aus dem Gebäude geführt und durch den Rettungsdienst gesichtet und untersucht. Glücklicherweise blieben alle Bewohner unverletzt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Feuerwehr kontrollierte den bereits gelöschten Brand und führte gezielte Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde das Objekt belüftet, um den Brandrauch zu entfernen. Nach einer abschließenden Kontrolle konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

