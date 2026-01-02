PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in einer Wohnung

Mönchengladbach-Rheindahlen, 02.01.2026, 12:08 Uhr, Geusenstraße (ots)

Am Mittag wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand gemeldet. Meldende teilten der Leitstelle mit, dass sie den Alarmton eines Heimrauchmelders hörten, Rauch aus einer Wohnung wahrnahmen und zudem laute Knallgeräusche zu hören seien.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Mieterin die Wohnung bereits selbstständig verlassen und die Wohnungstür geschlossen hatte. Die Feuerwehr verschaffte sich mithilfe des Schlüssels Zugang zur Wohnung, löschte den Entstehungsbrand in der Küche und entrauchte die Räumlichkeiten.

Die Mieterin wurde parallel durch den Rettungsdienst untersucht, konnte jedoch an der Einsatzstelle verbleiben. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Wohnung wieder an die Mieterin übergeben.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

