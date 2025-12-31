FW-MG: nächtlicher Brand eines Schnellimbisses

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheydt, 31.12.2025, 04:35 Uhr, Hauptstraße (ots)

Gegen 04:35 Uhr gingen bei der Leitstelle mehrere Notrufe über einen Brand in eines Schnellimbisses auf der Hauptstraße in Rheydt ein. Die Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung sowie eine deutliche Flammenbildung aus dem Gebäude.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Hauptstraße im Bereich der Einsatzstelle stark verraucht. Ein Trupp unter Pressluftatmer konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Parallel dazu wurden der Treppenraum sowie die Wohnungen des angrenzenden Mehrfamilienhauses kontrolliert. Zwei Bewohner wurden vorsorglich über eine Drehleiter aus ihrer Wohnung gerettet. Alle weiteren Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Hauptstraße war im Bereich zwischen Limitenstraße und Brucknerallee während des Einsatzes durch die Polizei gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez

