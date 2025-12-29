Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mehrere Einsätze in kurzer Zeit in Rheydt

Mönchengladbach - Rheydt, 29.12.2025, ab 17:30 Uhr,, Ulmenstraße, Marienkirche und Bruckner Allee (ots)

Am frühen Abend des 29.12.2025 wurde die Feuerwehr Mönchengladbach ab 17:30 Uhr innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Einsätzen im Stadtteil Rheydt alarmiert.

Gegen 17:30 Uhr forderte die Polizei die Feuerwehr zur Amtshilfe an. An der Marienkirche war aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in die Seiteneingangstür der Kirche gefahren. Dabei wurde die massive Tür aus ihren Halterungen gerissen. Der beschädigte Eingangsbereich wurde durch die Feuerwehr provisorisch mit einer Konstruktion aus Holzfaserplatten gesichert.

Noch während dieser Sicherungsmaßnahmen erfolgte um 17:43 Uhr die nächste Alarmierung. In der Ulmenstraße kam es zu einem Balkonbrand. Das Feuer konnte schnell mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Da jedoch Glutnester in der Wärmedämmverbundfassade vermutet wurden, musste diese auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern geöffnet werden. Vorsorglich untersuchte der Rettungsdienst vier Bewohner einer angrenzenden Wohnung. Alle Betroffenen blieben unverletzt und konnten nach kurzer Zeit in ihre Wohnung zurückkehren.

Gegen 18:34 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Einsatz an der Brucknerallee alarmiert. Dort war es zu einem Kleinbrand im Küchenbereich eines Mehrfamilienhauses gekommen. Ausgelöste Rauchmelder machten die Bewohner rechtzeitig auf das Brandereignis aufmerksam. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Alle Bewohner blieben unverletzt und konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), Ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, ein Einsatzfahrzeug zur Türsicherung aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

