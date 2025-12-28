Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Rheydt, 27.12.2025, 23:00 Uhr, Karlsbader Straße (ots)

In der vergangenen Nacht meldeten mehrere Bewohner über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung im Treppenraum eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Verrauchung zu sehen und Brandgeruch wahrnehmbar.

Im Rahmen der Erkundung wurde festgestellt, dass es an einer Wohnungstüre aus unerklärlichen Gründen gebrannt hatte. Der dabei entstandene Rauch verteilte sich im gesamten Treppenraum. Ein Bewohner hatte den Brand eigenständig gelöscht.

Die Feuerwehr kontrollierte den Treppenraum sowie die Wohnungen des Gebäudes. Daraufhin lüftete die Feuerwehr durch das Öffnen mehrerer Fenster den Treppenraum und die betroffenen Wohnunge.

Einige Bewohner hatten sich vorsorglich ins Freie begeben, andere blieben in ihren Wohnungen. Vier Personen hatten Brandrauch eingeatmet. Diese wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Es wurden keine Verletzungen festgestellt, so dass die Betroffenen an der Einsatzstelle verbleiben konnten. An der betroffenen Wohnung sowie am Gebäude entstanden keine Schäden, sodass alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Freiwillige Feuerwehr der Einheit Rheydt, der Notarzt und zwei Rettungswagen der Stadt Mönchengladbach, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

