FW-MG: Verkehrsunfall auf Autobahntangente

Mönchengladbach-A61, 27.12.2025, 07:07 Uhr, Tangente auf die A46 FR Düsseldorf (ots)

Am Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 alarmiert. In der Tangente von der A61 in Fahrtrichtung Koblenz auf die A46 in Richtung Düsseldorf war ein Pkw in die Leitplanke geschleudert worden. Das Fahrzeug drehte sich und kam schräg auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Ersthelfende den Fahrer bereits aus dem Fahrzeug geführt und in einem sicheren Bereich betreut. Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle ab. Der Fahrer wurde notfallmedizinisch an der Einsatzstelle versorgt.

Parallel dazu stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. An dem stark deformierten Fahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte die Polizei bei den Sicherungs- und Aufräumarbeiten.

Während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen musste die Tangente vollständig gesperrt werden. Der Patient wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

