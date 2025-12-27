PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Mehrfamilienhaus

FW-MG: Brand in Mehrfamilienhaus
Mönchengladbach-Odenkirchen, 26.12.2025, 23:52 Uhr, Schleestraße (ots)

Am späten Abend des 2. Weihnachtstages wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bewohner hatten eine Rauchentwicklung und Feuerschein in einer Wohnung wahrgenommen. Die ersteintreffenden Kräfte verschafften sich umgehend Zutritt zu der betroffenen Wohnung, löschten den Brand und leiteten Lüftungsmaßnahmen ein. Durch den gezielten Einsatz des Hochleistungslüfters konnte eine Rauchausbreitung auf weitere Gebäudebereiche verhindert werden und alle übrigen Bewohner kehrten ins Haus zurück. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach

