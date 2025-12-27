Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Odenkirchen, 26.12.2025, 23:52 Uhr, Schleestraße (ots)

Am späten Abend des 2. Weihnachtstages wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bewohner hatten eine Rauchentwicklung und Feuerschein in einer Wohnung wahrgenommen. Die ersteintreffenden Kräfte verschafften sich umgehend Zutritt zu der betroffenen Wohnung, löschten den Brand und leiteten Lüftungsmaßnahmen ein. Durch den gezielten Einsatz des Hochleistungslüfters konnte eine Rauchausbreitung auf weitere Gebäudebereiche verhindert werden und alle übrigen Bewohner kehrten ins Haus zurück. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

