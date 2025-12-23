Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand im Ärztehaus

Mönchengladbach-Stadtmitte, 23.12.20225, 16:46 Uhr, Rathenaustraße (ots)

Am Nachtmittag wurde die Feuerwehr zu einem Ärztehaus an der Rathenaustraße gerufen. Dort war es im Personalbereich zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen. Die Mitarbeiter verließen das Gebäude. Ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr ins Obergeschoss vor und fanden dort in einem Kleiderspind ein elektronisches Kleingerät vor, dass vermutlich durch einen Kurzschluss in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte entfernten die angebrannten Teile und führten den Rauch gezielt durch einen Hochleistungslüfter in Freie. Der Schaden im Gebäude blieb soweit auf den Ursprungsort begrenzt, Verletzte gab es keine.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell