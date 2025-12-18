PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: LKW kommt von Autobahn ab

Mönchengladbach-BAB 61, 17.12.2025, 18:35 Uhr, zwischen AS Nordpark und AS Holt FR Koblenz (ots)

Am frühen Abend wurde der Leitstelle ein Verkehrsunfall mit einem LKW gemeldet. Nach ersten Meldungen war das Fahrzeug von der Fahrbahn der BAB 61 abgekommen und hatte die Leitplanke durchbrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Der LKW war von der Fahrbahn abgekommen und kam in einer Böschung kurz vor der darunterliegenden Straße "Am Nordpark" zum Stehen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Er wurde durch den Notarzt notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Unfall wurde der Kraftstofftank des LKW beschädigt, sodass Kraftstoff ins Erdreich austrat. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und leuchtete die Einsatzstelle aus. Zur weiteren Beurteilung der Umweltgefährdung wurde der Fachbereich Umwelt hinzugezogen. Die Bergung des Fahrzeugs übernahm ein Fachunternehmen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Straße "Am Nordpark" zeitweise voll gesperrt, die BAB 61 wurde halbseitig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen, der Feuerwehrkran und ein Wechselladerfahrzeug mit einem Abrollbehälter aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

