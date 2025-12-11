Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand in Industriebrache

Mönchengladbach-Schrievers, 11.12.2025, 18:29 Uhr, Bachstraße (ots)

Die Feuerwehr wurde zum ehemaligen Beines-Gelände an der Bachstraße alarmiert, weil dort Feuerschein sichtbar gewesen ist. In einer leestehenden Halle konnte eine kleine Brandstelle vorgefunden und schnell mit einem C-Rohr abgelöscht werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

