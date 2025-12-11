FW-MG: Kleinbrand in Industriebrache
Mönchengladbach-Schrievers, 11.12.2025, 18:29 Uhr, Bachstraße (ots)
Die Feuerwehr wurde zum ehemaligen Beines-Gelände an der Bachstraße alarmiert, weil dort Feuerschein sichtbar gewesen ist. In einer leestehenden Halle konnte eine kleine Brandstelle vorgefunden und schnell mit einem C-Rohr abgelöscht werden.
Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.
Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth
Rückfragen bitte an:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach
Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/
Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell