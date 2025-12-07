FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW am Nikolausabend auf der Autobahn A61

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-BAB 61, 06.12.2025, 21:57 Uhr, FR Venlo (ots)

Am späten Abend wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A61 gemeldet. Zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Mackenstein hatte sich ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Vor Ort konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte zwei Fahrzeuge auf dem Standstreifen vorfinden. Eines der Fahrzeuge stand entgegen der Fahrtrichtung. Alle Personen, darunter zwei Kinder, konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Sie wurden vor Ort durch einen Notarzt notfallmedizinisch versorgt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kamen zwei Erwachsene und zwei Kinder in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sperrte während der Maßnahmen die rechte Fahrspur und leuchtete die Einsatzstelle aus. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug sowie der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

