FW-MG: Massive Eichenholzdeckenverkleidung im Wohnbereich stürzt aus unbekannter Ursache ein

Mönchengladbach-Bettrath/Hoven, 27.12.2025, 00:26 Uhr, in der Lockhütte (ots)

In der Nacht zum 27.12.2025 stürzte aus bislang ungeklärter Ursache die Deckenverkleidung aus Eichenholz im Wohnbereich eines Einfamilienhauses auf einer Fläche von ca. 40m² ein. Die eigentliche Wohnraumdecke bestand aus Beton. Zur Verkleidung wurde darunter eine aus Eichenbrettern und teils massiven Balken bestehende Holzdeckenverkleidung errichtet. Kurz vor dem Einsturz befand sich der Eigentümer noch im Wohnbereich. Er vernahm verdächtige, knackende Geräusche und sicherte noch schnell ein paar persönliche Gegenstände aus dem Wohnbereich, bevor er den Notruf wählte. Kurz danach stürzte die Holzdeckenverkleidung ein. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der gemeldeten Schäden wurde eine größere Anzahl an Einsatzkräften zur Einsatzstelle alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen durch Eichenholzbretter und Balken versperrten Wohnbereich vor. Teile der Elektroinstallation in der Deckenverkleidung führten noch Strom. Zum Flur und Küchenbereich hatte sich die Deckenverkleidung ebenfalls aus ihren Befestigungen gelöst. Durch die Einsatzkräfte wurden die Holzbretter und Balken mit Handwerkzeug gesichert und teilweise aus dem Wohnbereich entfernt. Die stromführenden Teile der Elektroinstallation wurden vom Stromnetz getrennt. Nachdem die restliche Deckenverkleidung gesichert war konnten die Eigentümer in ihr Haus zurückkehren. In der Zwischenzeit wurden sie Aufgrund der Witterung in einem Rettungswagen betreut.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 1 (Neuwerk), ein Rüstwagen und ein Spezialfahrzeug für Bauunfälle aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der freiwilligen Feuerwehr, Ein Rettungswagen und ein Notarzt, ein Fachberater für die Rettung aus Höhen und Tiefen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell