Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kurzzeitige starke Rauchentwicklung in Holt durch brennendes Gartenhaus

Mönchengladbach-Holt, 29.12.2025, 09:02 Uhr, Engelsholt (ots)

Gegen 09:02 Uhr meldeten mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Holt sowie der betroffene Eigentümer über den Notruf der Feuerwehr eine starke, weithin sichtbare Rauchentwicklung. Ursache war der Brand eines Gartenhauses auf einem Gartengelände hinter der Straße Engelsholt.

Die eintreffenden Einsatzkräfte verlegten zunächst eine rund 200 Meter lange Schlauchleitung in den Gartenbereich, um den Brandort zu erreichen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem C Strahlrohr schnell löschen. Eine Ausbreitung auf weitere Gebäude wurde dadurch verhindert.

Im Anschluss wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt, die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

