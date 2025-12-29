PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kurzzeitige starke Rauchentwicklung in Holt durch brennendes Gartenhaus

FW-MG: Kurzzeitige starke Rauchentwicklung in Holt durch brennendes Gartenhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Holt, 29.12.2025, 09:02 Uhr, Engelsholt (ots)

Gegen 09:02 Uhr meldeten mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Holt sowie der betroffene Eigentümer über den Notruf der Feuerwehr eine starke, weithin sichtbare Rauchentwicklung. Ursache war der Brand eines Gartenhauses auf einem Gartengelände hinter der Straße Engelsholt.

Die eintreffenden Einsatzkräfte verlegten zunächst eine rund 200 Meter lange Schlauchleitung in den Gartenbereich, um den Brandort zu erreichen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem C Strahlrohr schnell löschen. Eine Ausbreitung auf weitere Gebäude wurde dadurch verhindert.

Im Anschluss wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt, die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren