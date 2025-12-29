Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall durch Glatteis

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Sasserath, 28.12.2025, 20:00 Uhr, Regioparkring (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf dem Regioparkring alarmiert. Bei dem Zusammenprall auf eisglatter Straße wurden beide Fahrer verletzt und beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten beide die Fahrzeuge bereits verlassen und wurden von Kräften der Polizei und Ersthelfern betreut. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle und transportierte diese nach Sichtung durch einen Notarzt zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehrkräfte streuten auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: HBM Kerstin Nagel / Brandamtmann Stephan Müller

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell