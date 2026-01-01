Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatzbilanz der Feuerwehr zu Silvester 2025/2026

Mönchengladbach, 31.12.2025 - 01.01.2026, gesamte Stadtgebiet (ots)

Der Jahreswechsel 2025/2026 gestaltete sich für die Feuerwehr Mönchengladbach durchaus einsatzreich. Insgesamt waren 105 Einsätze zu erledigen. Hiervon waren 77 Einsätze der Notfallrettung, davon 18 unter Beteiligung eines Notarztes. Ein Großteil des Einsatzgeschehens spielte sich nach 00:00 Uhr des Neujahrstages ab. Von Mitternacht bis 07:00 Uhr am Morgen rückte der Rettungsdienst und der Brandschutz zu 51 Notfalleinsätzen aus. Viele Einsätze waren auf zu hohen Alkoholkonsum zurückzuführen, aber auch auf unsachgemäße Nutzung von Silvesterfeuerwerk. In der Nacht kam es zu 25 Kleinbränden von Unrat, Hecken und Mülltonnen.

Beim Ablöschen eines Kleinbrandes wurde die Besatzung eines Löschfahrzeugs massiv durch den Bewurf mit Feuerwerkskörpern sowie durch Beschuss mit Raketen behindert. Ein Einsatz der Feuerwehr war erst nach polizeilicher Absicherung der Einsatzstelle möglich.

Um 03:44 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße "Am Fußfall" in Schelsen aus. Hier brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzbau neben dem Wohngebäude. Ein Nachbar hatte zuvor versucht, eine im Gebäude befindliche Person zu retten, musste diesen Versuch jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen. Umgehend wurde die Brandbekämpfung über eine Drehleiter sowie durch einen Trupp am Boden eingeleitet. Parallel dazu konnte eine in ihrer Gehfähigkeit eingeschränkte Person aus dem Gebäude gerettet werden. Da sich diese im hinteren Bereich des Gebäudes aufgehalten hatte, blieb sie unverletzt. Der helfende Nachbar wurde vorsorglich vom Rettungsdienst auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Ein entsprechender Befund bestätigte sich nicht, sodass keine weitere medizinische Behandlung erforderlich war. Das betroffene Wohngebäude und die angrenzenden Nachbarobjekte wurden anschließend kontrolliert, die Bewohner konnten dann wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch Feuerwerk wurde die automatische Brandmeldeanlage in einem Supermarkt im Ortsteil "Am Wasserturm" ausgelöst. Ein Schaden konnte nicht ermittelt werden.

Im Einsatz waren alle Standorte der Berufsfeuerwehr und die Einheiten Schelsen, Giesenkirchen, Neuwerk, Hardt, Odenkirchen und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr. Die in der Silvesternacht diensthabenden Kräfte des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr wurden durch vier weitere Rettungswagen der Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) verstärkt.

Berichterstatter: Brandrat André Weißhaupt

