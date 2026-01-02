FW-MG: Verkehrsunfall

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-BAB 44, 02.01.2026, 09:56 Uhr, zwischen AS MG-Ost und AK Neersen (ots)

Am Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 44 alarmiert. Zwischen der Anschlussstelle Mönchengladbach-Ost und dem Autobahnkreuz Neersen in Fahrtrichtung Düsseldorf war ein Pkw in die Leitplanke geraten, drehte sich und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle gemeinsam mit der Autobahnpolizei ab und unterstützte die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bei der notfallmedizinischen Versorgung des Patienten. Dieser wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

