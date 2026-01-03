PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall an innerstädtischer Kreuzung mit eingeschlossenen Personen

FW-MG: Verkehrsunfall an innerstädtischer Kreuzung mit eingeschlossenen Personen
Mönchengladbach-Bonnenbroich-Geneicken, 03.01.2026, 20:57 Uhr, Breite Straße (ots)

An einer innerstädtischen Kreuzung kam es am heutigen Abend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem mit einer Person besetzten Kleintransporter und einem PKW, in dem sich zwei Personen befanden. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Der PKW kam auf einem Gehweg zum Stillstand, während der Kleintransporter in weiterer Entfernung gegen eine Mauer prallte. Die beiden Insassen des PKW wurden in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Alle beteiligten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst gesichtet und medizinisch erst versorgt. Zwei Unfallbeteiligte wurden anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle großflächig aus und sicherte den Unfallbereich ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzt und drei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Sebastian Teeuwen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

