FW-MG: Linienbus fährt wegen Glatteis gegen Haus

Mönchengladbach-Herrath, 05.01.2026, 20:30 Uhr, Seidenweberstraße (ots)

Am Abend kam es in Herrath zu einem witterungsbedingten Unfall. Auf spiegelglatter Straße konnte ein Bus in einer leichten Kurve seine Spur nicht halten und rutschte in die Tordurchfahrt eines Hauses. Der Fahrer und ein Fahrgast wurden bei dem Ereignis verletzt, vom Rettungsdienstpersonal versorgt und in Krankenhäuser gefahren. Die Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab, bis die Polizei eintraf. Durch die Polizei wurde ein Streufahrzeug angefordert, um die Seidenweberstraße und Umgebung mit Streusalz vom Eis zu befreien. Um die Bergung des Busses kümmerte sich das Busunternehmen. Die Bewohner des Hauses und ein weiterer Fahrgast blieben unverletzt.

Alarmiert waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Feuerwehrkran und der Rüstwagen aus dem der Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Herrath und Beckrath der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

