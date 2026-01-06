Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr Mönchengladbach fährt mit Energiemodul nach Berlin zur Unterstützung beim Stromausfall

Mönchengladbach, 05.01.2026, 22:00 Uhr (ots)

Über die Bezirksregierung Düsseldorf wurde am späten Abend die Feuerwehr Mönchengladbach informiert, dass das dortige Energiemodul zur Unterstützung bei dem Stromausfall in Berlin benötigt wird. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich 6 Einsatzkräfte und machten sich gegen 02:00 Uhr auf den Weg nach Berlin. Weitere solcher Einheiten aus NRW befinden sich ebenso auf dem Weg dahin.

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist Teil der Bezirksbereitschaft III. Diese besteht neben der Feuerwehr Mönchengladbach aus Einsatzkräften der Stadt Krefeld und aus dem Kreis Viersen. Die Feuerwehr Mönchengladbach hat in der Bezirksbereitschaft III die Aufgabe, sich um das Energiemodul des Landes NRW zu kümmern. Dieses besteht aus einem Gerätewagen Logistik mit elektrotechnischer Beladung und einer 250 kVA Netzersatzanlage als Anhänger.

Berichterstatter und Direktionsdienst: Branddirektor Dr. Marcus Hans

