Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennt Anbau an Wohnhaus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Bettrath Hoven, 09.01.2026, 13:21 Uhr, Oberstraße (ots)

Heute Mittag hat ein aufmerksamer Nachbar eine Rauchentwicklung aus einem Anbau eines Wohnhauses gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung. Aus einem kleinen Anbau, der unmittelbar an das Wohnhaus angrenzte war eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar. Ein Passant teilte mit, er habe vor dem Eintreffen der Feuerwehr die beiden Bewohner des Hauses auf das Feuer aufmerksam gemacht und diese aufgefordert das Haus zu verlassen. Dem sind die Bewohner sofort nachgekommen, wodurch keine weitere Gefahr für Menschen bestand.

Ein Trupp geschützt mit Atemschutzgeräten hat das Feuer mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht, wodurch das Brandgeschehen nur auf einen Teil des Inventars im Anbau begrenzt blieb. Zusätzlich ist das angrenzende, bereits leicht verrauchte Wohnhaus durch einen weiteren Trupp, geschützt durch Atemschutzgeräte auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert worden. Es wurde dort kein Brand festgestellt. Um den Brandrauch aus dem Wohnhaus zu entfernen hat die Feuerwehr ein Hochleistungsbelüftungsgerät eingesetzt.

Während der Einsatzmaßnahmen sind die beiden Bewohner in einem Rettungswagen betreut worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), Rettungswagen, Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen mit Markus Launer (Zugführer in Ausbildung)

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell