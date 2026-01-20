PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand in leerstehender Fabrik

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (19.01.2026, gegen 21:00 Uhr), brannte es in einem 
leerstehenden Fabrikgebäude an der Saarstraße.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine Rauchentwicklung
im Bereich des Daches fest. Nach Beendigung der Löscharbeiten 
ermittelten die Beamten im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen 
könnte brennender Unrat für die Rauchentwicklung ursächlich gewesen 
sein. Es entstand ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann weder eine vorsätzliche noch eine fahrlässige 
Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, die zur Tatzeit verdächtige Personen
im Bereich der Fabrik gesehen haben, sich unter der 0202/284-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

