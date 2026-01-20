Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand in leerstehender Fabrik

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (19.01.2026, gegen 21:00 Uhr), brannte es in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Saarstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches fest. Nach Beendigung der Löscharbeiten ermittelten die Beamten im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte brennender Unrat für die Rauchentwicklung ursächlich gewesen sein. Es entstand ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann weder eine vorsätzliche noch eine fahrlässige Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Hinweisgeber, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Fabrik gesehen haben, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell