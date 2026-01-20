Polizei Wuppertal

POL-W: RS Opel kommt von der Straße ab

Wuppertal (ots)

Am 20.01.2026, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße zu einem Alleinunfall. Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa auf der Remscheider Straße in Richtung Haddenbacher Straße, als er im Bereich Singerberger Hammer, aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte das Fahrzeug rechts in die Leitplanke und kam an einem Betonfundament der Leitplanke zum Stehen. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

