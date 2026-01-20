PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Opel kommt von der Straße ab

Wuppertal (ots)

Am 20.01.2026, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße zu 
einem Alleinunfall.

Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa auf der Remscheider 
Straße in Richtung Haddenbacher Straße, als er im Bereich 
Singerberger Hammer, aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle 
über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte das Fahrzeug rechts 
in die Leitplanke und kam an einem Betonfundament der Leitplanke zum 
Stehen. 

Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch 
Rettungskräfte versorgt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

