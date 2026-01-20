Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Snackautomaten aufgebrochen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Ginsheimer Straße haben bisher Unbekannte in der Nacht zum Montag (20.01.) drei Snackautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die in einem Betriebsgebäude aufgestellten Automaten, wurden durch die Täter aufgehebelt und dadurch beschädigt. Die aus den Geräten gezogenen und danach geleerten Geldkassetten wurden durch die Polizei in einem Mülleimer in der Nähe des Tatorts gefunden und sichergestellt. Eine Bohrmaschine, die ebenfalls in dem Gebäude aufbewahrt wurde, haben die Täter auch gestohlen und mitgenommen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06142/696-0 um Hinweise.

