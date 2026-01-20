PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Snackautomaten aufgebrochen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Ginsheimer Straße haben bisher Unbekannte in der Nacht zum Montag (20.01.) drei Snackautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die in einem Betriebsgebäude aufgestellten Automaten, wurden durch die Täter aufgehebelt und dadurch beschädigt. Die aus den Geräten gezogenen und danach geleerten Geldkassetten wurden durch die Polizei in einem Mülleimer in der Nähe des Tatorts gefunden und sichergestellt. Eine Bohrmaschine, die ebenfalls in dem Gebäude aufbewahrt wurde, haben die Täter auch gestohlen und mitgenommen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06142/696-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:06

    POL-DA: Lorsch: Gestohlene Kennzeichen, kein Führerschein und Drogen gefunden

    Lorsch (ots) - Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen ist bei einer Kontrolle am Montag (19.01.) an der Rastanlage Lorsch-Ost an der A67 ein Volkswagen aufgefallen, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus war das Auto nicht versichert. Der Fahrer, ein 24 Jahre alter Mann dem Kreis Offenbach und sein Beifahrer, ein 27-jähriger aus ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:04

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kindergarten / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntagabend (18.1.), 18 Uhr, und Montagmorgen (19.1.), 7 Uhr, einen Kindergarten in der Emilstraße ins Visier. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang ins Innere des Gebäudes und durchwühlten mehrere Räume. Sie entwendeten unter anderem ein Laptop und eine Kaffeevollautomaten. Danach ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:03

    POL-DA: Groß-Gerau: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

    Groß-Gerau (ots) - Eine Streife der Polizei aus Groß-Gerau hat am Dienstag (20.01.) gegen 2 Uhr in der Helwigstraße einen 29-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten stellten dabei mit einem Drogentest fest, dass der Mann zuvor Kokain und Amphetamin zu sich genommen hatte und somit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten und bekam dort von einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren