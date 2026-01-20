PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Groß-Gerau (ots)

Eine Streife der Polizei aus Groß-Gerau hat am Dienstag (20.01.) gegen 2 Uhr in der Helwigstraße einen 29-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten stellten dabei mit einem Drogentest fest, dass der Mann zuvor Kokain und Amphetamin zu sich genommen hatte und somit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten und bekam dort von einem Arzt Blut abgenommen, das nun durch die Gerichtsmedizin untersucht wird. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:02

    POL-DA: Bensheim: Einbruch in weniger als einer Stunde

    Bensheim (ots) - Weniger als eine Stunde Abwesenheit genügte Dieben, die am Montag (19.01.) in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße eingebrochen sind. Die Bewohner hatten ihr Haus zwischen etwa 18:30 und 19:20 Uhr nur kurz verlassen und mussten nach ihrer Rückkehr den Einbruch feststellen. Die bisher unbekannten Täter hebelten bei ihrer Tat die Terrassentür auf, um so in die Wohnräume zu kommen. Sie erbeuteten ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:58

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Farbschmiererei an Spielplatz / Staatschutz ermittelt

    Darmstadt (ots) - Nach einer Sachbeschädigung an einem Spielplatz in der Straße "Im Fiedlersee", hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zwischen Freitag (16.1.) und Montagmorgen (19.1.), 9 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter ein Klettergerüst mit einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe. Im Anschluss flüchteten sie in ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:50

    POL-DA: Michelstadt: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

    Michelstadt (ots) - Am Montag (19.01.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in der Zeit zwischen 11.30 und 12.45 Uhr, eine Kontrolle in der Mossauer Straße, zwischen dem "alten TÜV" und Steinbach durch. Dort gilt ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge. Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 58 Fahrzeuge und ahndeten 22 Verkehrsverstöße von Fahrerinnen und Fahrern, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren