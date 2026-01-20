Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Groß-Gerau (ots)

Eine Streife der Polizei aus Groß-Gerau hat am Dienstag (20.01.) gegen 2 Uhr in der Helwigstraße einen 29-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten stellten dabei mit einem Drogentest fest, dass der Mann zuvor Kokain und Amphetamin zu sich genommen hatte und somit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten und bekam dort von einem Arzt Blut abgenommen, das nun durch die Gerichtsmedizin untersucht wird. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

