Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Farbschmiererei an Spielplatz
Staatschutz ermittelt

Darmstadt (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an einem Spielplatz in der Straße "Im Fiedlersee", hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Freitag (16.1.) und Montagmorgen (19.1.), 9 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter ein Klettergerüst mit einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 beim polizeilichen Staatschutz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
