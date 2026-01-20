PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Einbrüche in drei Firmen/Kriminelle erbeuten über 40 Heizöfen

Brensbach (ots)

Kriminelle hatten es in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.01.) und Montagmorgen (19.01.) auf drei Firmen in einem Gebäudekomplex an der Mannheimer Landstraße (Bundesstraße 38) bei Nieder-Kainsbach abgesehen.

Gegen 7.00 Uhr am Montag wurden die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und den Büro-, Lager- und Ausstellungsräumen einer Ofenbaufirma sowie einem Fensterbau- und Heizungssanitärbetrieb verschafft hatten, bemerkt. Bei den Taten entwendeten die Kriminellen nach derzeitigem Ermittlungsstand unter anderem über 40 Heizöfen, zahlreiche Werkzeuge und Computer. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen in den Fällen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06062/953-0 auf Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

