Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht auf dem ACTION Parkplatz am Samstag

ERB Dorf-Erbach (ots)

Am Samstag (17.01.2026) kam es zwischen 16:40 Uhr und 17:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes am Stockheimer Ring 22 in Dorf-Erbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die 52-jährige Geschädigte stellte ihr Fahrzeug um etwa 16:40 Uhr auf besagtem Parkplatz ab und tätigte einen Einkauf. Als sie etwa 30 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen nicht unerheblichen Schaden an ihrem Fahrzeug im hinteren rechten Bereich fest.

Der zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannte Unfallverursacher verließ nach dem Verkehrsunfall die Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter 06062/953-0 zu melden.

Sachbearbeiter: Sokolov, PK

Berichterstatter: Köbler, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
$user.getFirstName() $user.getName()
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

