Hemer (ots) - Einbrecher haben sich über die Feiertage Zugang zu einem Sportgeschäft an der Hauptstraße verschafft. Zwischen dem 23.12., 19 Uhr, und 29.12., 13 Uhr, hebelten sie eine Tür auf, durchsuchten die Geschäftsräume und entwendeten Sportgeräte. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

